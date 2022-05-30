"По паспорту я казашка": Рано Умарова рассказала о своей национальности

Рано Умарова. Фото : instagram.com/ranosha_umarova

Казахстанская певица и актриса Рано Умарова рассказала своим фанатам о национальности, раскрыла секрет стройности, а также призналась, были ли в ее жизни измены, передает NUR.KZ.

Рано Умарова старается ничего не скрывать от своих подписчиков. В этот раз певица рассказала о своей национальности.

"Папа - уйгур, мама - казашка. По паспорту я казашка", - ответила Рано.

Сторис Рано Умаровой. Фото: instagram.com/ranosha_umarova

Актрису спросили, знает ли она уйгурский язык.

"К сожалению, нет. Я и казахский толком не знаю. Хотя всю жизнь росла в окружении маминых родственников. Со мной всегда разговаривали на русском", - призналась она.

Сторис Рано Умаровой. Фото: instagram.com/ranosha_umarova

Рано раскрыла секрет своей стройности, который оказался очень прост.

"Рост 164 см, вес 50 кг. Секретов стройности нет. Думаю, пока выезжаю на генетике. Хотя, если надо, например, для съемок, могу рот на замок. Ну не прям все не ем, а убираю сладкое и мучное, а также не ем за четыре часа до сна. И стараюсь прям хорошо спать. Так как ничто так не выравнивает мое лицо, как сон", - рассказала она.

Сторис Рано Умаровой. Фото: instagram.com/ranosha_umarova

Артистка без утайки ответила и на вопрос об изменах.

"К сожалению, да. Бывало такое. Не зависит от красоты. Многим женщинам, которых я считаю очень красивыми и самодостаточными, изменяют. Наверное, дело в человеке, который не знает чего хочет, может, имеет комплексы и не умеет ценить отношения или семью.

И вместо того, чтобы решить проблему, если она есть, он предпочитает сходить "налево". Даже Бейонсе изменяют. Джей Зи, что с тобой не так? А Сиенне Миллер муж изменил с няней", - написала Рано.

Напомним, Рано Умарова рассказала об отношениях экс-супруга с сыном. Она также ответила, почему не спешит од венец.

Сторис Рано Умаровой. Фото: instagram.com/ranosha_umarova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1971557-po-pasportu-ya-kazashka-rano-umarova-rasskazala-o-svoey-natsionalnosti/