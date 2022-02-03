"Не хочу никаких командиров": Рано Умарова рассказала, почему не спешит под венец

Рано Умарова. Фото : instagram.com/ranosha_umarova

Отечественная певица Рано Умарова рассказала о том, как относится к отношениям с мужчиной младше себя, а также поделилась, почему не спешит замуж, передает NUR.KZ.

Рано Умарова пообщалась со своими подписчиками в Instagram. Певицу спросили, планирует ли она выйти замуж. Однако Рано отметила, что замужество пока не входит в ее ближайшие планы.

"Я уже там была и, если честно, не планирую пока совсем. Меня все устраивает. Я поняла, что не хочу никаких командиров, контролеров своей жизни. Если найдется адекватный человек, для которого любить человека - не означает взять его в рабство, то можно будет подумать над этим вопросом. Но потом", - ответила Рано.

Сторис Рано Умаровой. Фото: instagram.com/ranosha_umarova

Певица добавила, что поддерживает дружеские отношения с бывшим супругом ради ребенка.

"Мы давно расстались, как пара, но мы дружные родители нашего сына", - отметила она.

Рано также спросили, может ли она встречаться с парнем младше себя.

"Такое случается, потому что парни думают, что я младше, чем есть на самом деле. Главное, чтобы в поведении был взрослым и самодостаточным", - написала она.

Сторис Рано Умаровой. Фото: instagram.com/ranosha_umarova

Фанаты также поинтересовались секретом красоты и молодости артистки.

"Думаю, 50 процентов - это гены, 50 процентов - состояние души. Еще все процедуры, которые сейчас доступны, к счастью", - рассказала она.

Ранее мы писали, что Рано Умарова поделилась казусной историей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1954346-ne-hochu-nikakih-komandirov-rano-umarova-rasskazala-pochemu-ne-speshit-pod-venets/