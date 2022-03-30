"Врозь мы продуктивнее как родители": Рано Умарова об отношениях экс-супруга с сыном

Рано Умарова. Фото : instagram.com/ranosha_umarova

Отечественная певица Рано Умарова ответила на вопрос о том, какое участие бывший супруг принимает в жизни их общего сына. Она отметила, что папа и сын имеют общие интересы и много времени проводят вместе, передает NUR.KZ.

Подписчики спросили у Рано, не скучает ли ребенок по отцу. И как отсутствие папы сказывается на его воспитании.

"Ну я бы не сказала, что папа совсем отсутствует. Он принимает активное участие в жизни сына. А то, что не живем вместе - такое случается. Зачем быть вместе, если не получается. А врозь мы продуктивнее как родители, чем вместе", - отметили они.

Певица отметила, что мальчик часто видится с отцом и для него папа является большим авторитетом. Они много времени проводят вместе и ездят на отдых.

Сторис Рано Умаровой. Фото: instagram.com/ranosha_umarova

Сама артистка отмечает, что в ее жизни происходят большие изменения. Она чувствует трансформацию, которая происходит с ней. Рано научилась любить себя и принимать такой, какая она есть.

"Если что-то в вашей жизни застоялось и никак не двигается с мертвой точки, то нужно начать действовать по-другому, не так, как вы привыкли, хоть и будет страшно и дискомфортно вначале...

Изменение даже самой маленькой мелочи в вашей жизни, в вашей личности влечет череду других изменений. И я это сейчас чувствую и обещаю скоро ими поделиться", - заявила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1962776-vroz-my-produktivnee-kak-roditeli-rano-umarova-ob-otnosheniyah-eks-supruga-s-synom/