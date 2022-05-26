"У меня было только один раз в жизни": "холостяк" Димаш Адилет порассуждал о любви

Димаш Адилет. Фото: instagram.com/dimashadilet

Димаш Адилет, участник российского шоу "Холостяк", ответил на вопрос о том, получилось ли у него на проекте влюбиться и найти свою жену, передает NUR.KZ.

Такой вопрос казахстанскому блогеру задал один из подписчиков в Instagram. В ответ Адилет признался, что свою любовь на шоу не встретил и даже не ставил перед собой подобной цели.

"Если мы говорим именно о правильном определении этого чувства (в контексте психологии, биологии, антропологии), то нет, такое у меня было только один раз в жизни, и нельзя предугадать, когда это случится еще раз. Тем не менее, ты можешь испытывать симпатию к другому человеку в разных ее проявлениях.

Свою любовь можно встретить абсолютно (буквально абсолютно) везде. В том числе и на проекте, если тебе повезет. Но я не шел на проект с большой и великой целью встретить там свою жену, это было бы немного наивно с моей стороны, зная все шансы. Но я шел туда с открытым разумом и окунался в проект", - рассказал Димаш.

Story Димаша Адилета. Скрин: instagram.com/dimashadilet

Ранее Димаш Адилет рассказал, что для него было самым сложным в проекте и прокомментировал неприятные слухи про девушек-участниц.

Напомним, что он также поведал о своей семье и показал совместное фото, после которого подписчики назвали его маму "вампиром" из-за прекрасной внешности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1971121-u-menya-bylo-tolko-odin-raz-v-zhizni-holostyak-dimash-adilet-porassuzhdal-o-lyubvi/