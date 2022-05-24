"Ваша мама – вампир": Димаш Адилет рассказал о своей семье, показав совместное фото

Димаш Адилет с мамой. Фото: instagram.com/dimashadilet

Димаш Адилет, участник шоу "Холостяк", рассказал о своей семье и показал совместное фото. Подписчики блогера удивились тому, насколько хорошо выглядит его мама, передает NUR.KZ.

В предыдущей серии "Холостяка" было показано знакомство потенциальных невест с мамой Димаша. В своем Instagram Адилет прокомментировал это.

"Между первой и второй фотографией разница в 26 лет. Ну что, все уже посмотрели серию со знакомством с моей мамой? Огромное вам спасибо от нашей семьи за ваши добрейшие слова. Нам всем очень приятно.

И я благодарен жизни за то, что у меня такая прекрасная семья. Мама у меня самая добрая, самая любящая, самая красивая, самая лучезарная и веселая, самая мудрая, самая светлая душой. Всегда меня во всем поддержит и выслушает, и всегда даст нам всем свою любовь", - рассказал юноша.

Очень тепло он высказался и об отце.

"Отец - действительно самый настоящий мужчина абсолютно во всех смыслах. Я всю жизнь восхищаюсь его умом, поступками, принципами. Человек, который добился абсолютно всего в жизни сам, и построил такую прекрасную семью. Человек, для которого семья всегда на первом месте. Это единственный человек, который действительно является для меня примером.

Я рад, что у меня есть такой прекрасный пример семьи, любви, и отношений в лице моих родителей. Спасибо вам за все. Самый лучший отец, которого можно пожелать. Самая лучшая мать, которую можно пожелать. Самые лучшие братишка с сестренкой. Самая лучшая семья. Люблю вас", - написал Димаш.

Пользователи соцсети выразили восхищение тем, как молодо выглядит его мать.

"Мама где спит? В холодильнике? Или она вторая Адалин", "Мама забыла о существовании времени. Шикарна", "За 26 лет ни капельки не изменилась", "Она ни капли не изменилась за 26 лет, можно секрет?", "Ваша мама - вампир", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1970686-vasha-mama-vampir-dimash-adilet-rasskazal-o-svoey-seme-pokazav-sovmestnoe-foto/