"Слухи про эскорт распускают про каждую вторую": Димаш Адилет о своем участии в шоу "Холостяк"

Димаш Адилет. Фото: instagram.com/dimashadilet

Казахстанский блогер Димаш Адилет прокомментировал свое участие в российском шоу "Холостяк". Он рассказал, что для него было самым сложным в проекте и прокомментировал неприятные слухи про девушек-участниц, передает NUR.KZ.

В проекте "холостяк" должен выбрать одну из претенденток, каждую серию "отсеивая" по одной из их, оставляя без цветка.

Один из подписчиков спросил Димаша в Instagram, что для него было самым сложным на шоу.

"Каждый раз оставлять одну из девочек без розы. Меня с детства всегда учили, что девочек нужно защищать и нельзя обижать, и я рос с сильными устоями в этом плане, в школе всегда заступался за всех девочек. У меня очень сильный инстинкт защищать девушек и никогда не хочется невольно сделать больно. А в условиях проекта вне зависимости от того, что девушка ощущает по отношению к тебе, уходить ей всегда будет неприятно. Поэтому, зная это, мне всегда сложно было это делать с каждой девушкой, и было, конечно, жалко не давать кому-то розу.

К счастью, в нашем сезоне все девочки достаточно быстро восстанавливались после выхода из проекта и насколько я знаю, все влились обратно в свои жизни. И лично у меня ко всем хорошее отношение, и уверен, у них тоже", - ответил Адилет.

По словам блогера, на шоу не было девушек, которые бы подходили под его вкусы.

"Так же, как и мы не можем подходить "прям под вкус" девочек. И в этом нет ничего плохого. Все как в реальной жизни - у тебя есть определенная ситуация и разные факторы, и ты с ними работаешь. Абсолютно все ведь шли туда, не зная, кто там будет. Нам с Сашей (второй "холостяк" - прим. ред.) заранее не показывали ни одну девочку, а девочкам заранее не показывали нас. Но все знали, что это за проект и что там за правила.

Но при этом все девочки хорошие, и мы взрослые люди, которые строили общение на различных факторах. С кем-то просто интересно общаться, с кем-то созданы веселые и хорошие воспоминания. Все ведь происходило в контексте правил проекта", - объяснил казахстанец.

Димаш также прокомментировал обвинения участниц шоу в эскорте. По мнению юноши, образ жизни девушек не должен волновать никого, кроме ее будущего партнера. При этом он заявил, что все девушки, участвовавшие в проекте, хорошие.

"В наши дни слухи про эскорт распускают про каждую вторую. И чем больше внимания у девушки, тем больше распускают слухов. А слухам нельзя верить, если нет доказательств, ведь оклеветать можно кого угодно. К сожалению для девушек, им на проекте достается намного больше негативного внимания, чем парням", - высказался "холостяк".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1970882-sluhi-pro-eskort-raspuskayut-pro-kazhduyu-vtoruyu-dimash-adilet-o-svoem-uchastii-v-shou-holostyak/