Меруерт Тусипбаева: Когда свекровь выгнала меня из дома, я тихо ждала в подъезде

Меруерт Тусипбаева. Фото: instagram.com/meruert_tusupbaeva

Казахстанская певица Меруерт Тусипбаева рассказала о своих отношениях со свекровью. Она призналась, что никогда не перечила ей и испытывала к ней только уважение. Меруерт поразмышляла о том, что сейчас молодые люди воспитаны совсем по-другому, передает NUR.KZ.

Меруерт призналась, что давно хотела написать пост на эту тему.

"Мы нашу покойную бабушку называли мамой, а маму тетей. Мне было шесть лет, когда умерла бабушка. Моя мама была в тот момент на восьмом месяце беременности, она ухаживала за лежащей в постели бабушкой и проводила ее в последний путь со всеми почестями.

У нее даже не возникало мысли пожаловаться на то, что она устала, ведь была беременна. Она очень переживала за смерть бабушки. Моя апашка видела в жизни много трудностей и имела непростой характер. Но невестка всегда относилась к ней с глубоким уважением, выдерживая все ее прихоти, и никогда не перечила ей.

Я выросла на примере своей мамы и никогда не обращалась на "ты" к свекрови. Ведь ты живешь так, как тебя научили в родном доме.

Я до сих пор помню, когда свекровь выгнала меня из дома в Шымкенте, я тихо ждала в подъезде (хотя на тот момент была уже известной), пока она не успокоится и не откроет дверь. И делала вид, что ничего не произошло. Могу сказать с гордостью, что до сегодняшнего дня никогда не перечила отцу, матери, свекрови", - ответила она.

Артистка отметила, что современная молодежь совсем другая. Молодые люди часто имеют претензии, знают свои права, не терпят поучений и критики в свой адрес.

"Перенеся сложные медицинские махинации, кесарево сечение, я изможденная, изнуренная длительным токсикозом, весившая 42 кг через семь дней пела на тое. Потому что нужны были деньги на оплату кредита дома, где мы жили, а также нужно было платить за учебу моих двух братьев. Что знают наши дети, о том, что пережили мы?! И как дороги нам они!" - отметила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1968189-meruert-tusipbaeva-kogda-svekrov-vygnala-menya-iz-doma-ya-tiho-zhdala-v-podezde/