Мать Кайрата Нуртаса рассказала, что сын посвятил ей песню и показала архивные фото

Гульзира Айдарбекова и Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/gulziraaidarbekova

Продюсер Гульзира Айдарбекова рассказала своим подписчикам в соцсети о том, что сын посвятил ей новую песню. Счастливая мать окунулась в ностальгию, показав детские фото Кайрата, передает NUR.KZ.

"Пусть каждый родитель достигнет такого счастья, чтобы ребенок оправдал его надежды. Послушайте песню, которую мой сын посвятил мне. Будь счастлив, мой дорогой сынок, мой первенец", - написала растроганная мать в Instagram.

На архивных фотографиях совсем еще маленький Кайрат и его молодые родители. Архивные фото и нежный трек о маме не оставили равнодушными подписчиков Гульзиры ханым. Они отметили, что она заслужила такой благодарности сына, которого сама вела к успеху.

"Тот ребенок будет счастлив, что умеет ценить своих родителей", "Как прекрасно. Это ваш труд, Гульзира апай. Наслаждайтесь достижениями детей и внуков", "Сколько усилий, сколько труда, Кайрат - большой трудяга", "Как же я мечтаю, чтобы и мои сыновья были такими же умными, трудолюбивыми, понятливыми", "Вот это и есть материнское счастье!", "Сильная женщина!" - отметили они.

Мы писали недавно, что Гульзира Айдарбекова подарила младшей невестке бриллианты на день ее рождения. Продюсер немногим ранее устроила большой той в честь своего 54-летия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1970317-mat-kayrata-nurtasa-rasskazala-chto-syn-posvyatil-ey-pesnyu-i-pokazala-arhivnye-foto/