"Самое милое видео": танец Нурболата Абдуллина и его маленькой дочери очаровал соцсети

Нурболат Абдуллин с дочерью. Кадр из видео: instagram.com/nurbullin

Казахстанский певец Нурболат Абдуллин поделился коротким видео со своей маленькой дочерью. Отец и дочь забавно станцевали под звук дверного звонка и умилили подписчиков в соцсети, передает NUR.KZ.

"Пока охранник откроет дверь. Хорошего вам дня", - подписал Нурбуллин видео, опубликованное в Instagram.

По-видимому, Нурболат Абдуллин с дочерью опоздали в детский сад и отец решил развеселить дочурку, показывая забавные танцевальные движения. Девочка подхватила идею папы и тоже начала двигаться в такт музыки.

Пользователи Сети умилились теплым кадрам и отметили, что Нурболат с дочкой подняли им настроение. Они пожелали счастья дружной семье певца, не скупясь на добрые слова.

"Пусть будет побольше таких отцов, мне самой танцевать захотелось", "Жаным, такая лапочка, красавица", "Самое милое видео", "Вот так надо провожать деток в садик", "Дочка танцует в точности как вы", "Как здорово", "Опоздали, да?", "Папочка, не надо опаздывать!", "Такая сладкая девочка и папа - настоящий танцор", "Что может сравниться со смехом ребенка", "Танцор диско", "Суперпапа", "Вот это папа!" - отметили они.

Напомним, Нурболат Абдуллин удивил поклонников эффектным прыжком. Артист также признался ранее, что ревнует свою жену.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1970005-samoe-miloe-video-tanets-nurbolata-abdullina-i-ego-malenkoy-docheri-ocharoval-sotsseti/