Торегали Тореали поздравил Кайрата Нуртаса с приобретением недвижимости в Турции

Торегали Тореали и Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/toregalitoreali

Казахстанский певец Торегали Тореали поздравил своего коллегу по сцене и друга Кайрата Нуртаса с покупкой квартиры в Турции. Он уверен, что и в этой стране певец проведет много концертов, передает NUR.KZ.

Свое поздравление в стихотворной форме Торегали опубликовал в Instagram. Он отметил, что наверняка новая квартира Нуртаса не хуже дворца, и выразил надежду на то, что и там у казахстанского исполнителя будет много концертов и фанатов.

"Главное, что ты приобрел жилье, остальное будет проще сделать", - завершил Торегали свое стихотворение такими строками.

Кайрат Нуртас прокомментировал поздравление друга. Он пожелал, чтобы такая радость выпала всем.

В своем аккаунте Кайрат поделился деталями поездки в Турцию. Он был вместе с мамой Гульзирой Айдарбековой сначала в Алании, а затем в Стамбуле.

"Наша командировка в Турции проходит успешно. Пусть и вам повезет в делах", - написал Кайрат Нуртас несколько дней назад, запечатлевшись на фоне лазурного Средиземного моря в Алании.

Напомним, Ерке Есмахан рассказала об отношениях с Кайратом Нуртасом, назвав его настоящим мужчиной и пожелав ему семейного счастья с женой Жулдыз Абдукаримовой.

Ранее отец Кайрата заверил, что сын и невестка вместе, тем самым поставив точку в слухах об их размолвке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1969503-toregali-toreali-pozdravil-kayrata-nurtasa-s-priobreteniem-nedvizhimosti-v-turtsii/