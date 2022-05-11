"Настоящий герой": Ерке Есмахан рассказала об отношениях с Кайратом Нуртасом (видео)

Ерке Есмахан и Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Певица Ерке Есмахан, уставшая от слухов о романе с Кайратом Нуртасом, решила рассказать, какие отношения их связывают и как они относятся к творчеству друг друга, передает NUR.KZ.

В своем Instagram артистка опубликовала несколько фотографий и видео с Кайратом и рассказала об их творческом взаимодействии.

"Наверное, вы сыты разговорами и сплетнями о нас с Кайратом! Пора перейти к творчеству. В 2019 году на телеканале "Хабар" мы были ведущими в телепередаче "Звездный бой". В той программе я исполнила песню Кайрата "Ауырмайды жүрек". А Кайрат исполнил мою песню "Аэропорт"!" - вспоминает Ерке.

По словам певицы, Нуртасу очень понравилась ее песня.

"Поэтому в 2019 на большом концерте, который проходил на Арене, он снова ее исполнил. Конечно, он позвал меня гостем на концерт. Я пошла с цветами. Именно после этого концерта на следующий день начался карантин из-за пандемии. Помните?

Эта песня в исполнении Кайрата очень полюбилась аудитории. Спустя несколько лет на знаменитых Мальдивских островах, когда я приехала на его день рождения, мы снова ее исполнили", - рассказала Есмахан.

Ерке также опубликовала видео, на кадрах которого они проводят время вместе на яхте у Мальдив, и Нуртас прыгает в воду.

"Кайрат - настоящий герой! Он бесстрашно прыгнул в море!" - прокомментировала его поступок артистка.

Высказалась девушка и о слухах, возникших вокруг нее и певца.

"Вот краткая история песни "Аэропорт"! Кайрош, пусть люди говорят, что хотят! Аллах - свидетель нашей искренней дружбы! Желаю вам с Жулдыз состариться вместе и увидеть все радости ваших детей! Будь здоров! Будь всегда на высоте!" - написала Ерке.

Напомним, ранее Ерке Есмахан заявила, что они с Кайратом всего лишь друзья и коллеги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1968691-erke-esmahan-rasskazala-ob-otnosheniyah-s-kayratom-nurtasom-video/