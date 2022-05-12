Карина Сыздыкова пожаловалась на отсутствие мужа и сложности воспитания детей

Карина Сыздыкова. Фото: instagram.com/karisha.syzdykova

Казахстанская блогерша Карина Сыздыкова пожаловалась на трудности, связанные с отсутствием мужа. Инстадива отметила, что ей сложно принимать серьезные решения и воспитывать детей-близнецов, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Карина поделилась с подписчиками личными проблемами.

"Мне порой трудно принимать серьезные решения, потому что рядом нет любимого и любящего человека, который подскажет, посоветует и поддержит. Есть моя мамочка, мой брат, моя Лена, но иногда нужен тот самый", - призналась мать двоих детей.

Она также добавила, что сейчас в ее жизни трудный период.

"А еще сейчас у меня период, когда эти двое просто неуправляемые. Я понимаю, они маленькие, они еще дети, но порой меня так обижает их поведение. Я стараюсь не ругаться, не кричать, стараюсь объяснять. Бесполезно. Трудно очень. Надеюсь, это такой период и скоро у нас снова будет полное взаимопонимание. Период этот длится уже долго. Я даже на психологию поступила только из-за этого. Дайте мне сил", - написала девушка.

Блогерша призналась, что напоминает сама себе Цербера.

Напомним, ранее Карина Сыздыкова рассказала о неудачном свидании с разведенным мужчиной. Мы также писали, как блогерша поведала о новом браке экс-супруга и его обмане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1968943-karina-syzdykova-pozhalovalas-na-otsutstvie-muzha-i-slozhnosti-vospitaniya-detey/