"Какое-то чувство несправедливости": Карина Сыздыкова о новом браке экс-супруга и его обмане

Карина Сыздыкова с детьми. Фото: instagram.com/karisha.syzdykova

Казахстанская блогерша Карина Сыздыкова рассказала об отношениях с бывшим мужем после развода. Она также рассказала, как отреагировала на известие о его новом браке и как экс-избранник ее обманул, передает NUR.KZ.

Историю взаимоотношений с экс-возлюбленным блогерша рассказала в своем Instagram.

"Забегу немного вперед и скажу, что история не будет о том, как мы пытались выстроить наши отношения, потому что мы до сих пор находимся в процессе всего этого. История будет о том, как мы живем уже после развода и что я чувствовала, когда узнала, что он женился", - предупредила Карина.

Мать мальчиков-близнецов отметила, что после развода она не общалась с бывшим мужем около трех лет.

"Спустя два года я узнала, что он женился. Бывший муж это, кстати, скрывал. Не знаю, может, ему было неудобно, может, не хотел делать мне больно. Просто, если бы я выходила замуж, я бы, наверное, при каждой встрече ему об этом говорила. Что я сделала, когда узнала? Эх, это сейчас я понимаю, что была глупая, но я думаю, большинство девушек поступили бы также.

Начала искать ее в соцсетях. Конечно же, нашла. Смотрела ее профиль, изучала, обсуждала с подругами. Помню, когда уже узнала, что у них прошла свадьба, я поняла: все. "Все" - это не надежда, что мы могли все вернуть и прочее, не подумайте. Для себя я уже решила, что ничего у нас не будет, даже когда он пытался наладить в первые полгода. "Все" - это было что-то другое. Я поняла это позже", - вспоминает Сыздыкова.

Она поделилась, какие эмоции испытала, узнав о новом браке экс-супруга.

"Тогда были смешанные чувства, обида, злость, непринятие, какое-то чувство несправедливости. И тут меня осенило! Мне было обидно, что замуж вышла первая не я. Глупо? Возможно. Но тогда я поняла, что если бы замуж я вышла первее, мне было бы пофиг на его чувства.

Я была не первая! А я привыкла всегда быть первой, на высоте, быть впереди. Карина, очнись! Это же не какие-то соревнования "кто станет счастливее первым"! Сейчас я это понимаю, но тогда - нет", - призналась девушка.

Блогерша не стала говорить бывшему избраннику, что знает о его новом браке, тот тоже не поднимал эту тему. А затем как-то попросился увидеться с детьми на выходных, но через несколько дней отменил запланированную встречу. Карина подчеркнула, что алименты мужчина тогда не платил и не помогал никак.

"Он просто сказал: "Блин, меня срочно вызвали в Талдыкорган, я не смог в этот раз увидеться с детьми". Я такая: "Ну, ок". Так как такое было очень часто. Но в этот раз было по-другому. Я, конечно же, сопоставила потом с постами его жены, что у них был медовый месяц. В Таиланде.

Вот тогда я злилась! Думаю: "Ты детям копейку даже не даешь, зато разъезжаешь по островам". И что я сделала? Ни-че-го! Потому что у меня есть чувство собственного достоинства, это раз. А еще я реально не трачу свою энергию на ненужные мне эмоции, это два", - рассказала звезда соцсетей.

Она также вспомнила, что в день их встречи после этого мужчина прятал глаза, выглядев при этом загорелым.

"Спрашиваю его: "Ну, как там в Талдыке, нормально все?". Он такой: "Эээ, да". Я говорю: "В следующий раз можем вместе поехать". Он, конечно, не понял моего прикола. Но я про себя посмеялась от души. Кстати, к жене бывшего мужа я не чувствовала абсолютно ничего. Потому что она была просто посторонней женщиной. Мы же не разводились из-за нее, поэтому зачем мне на нее-то злиться", - рассудила Карина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964375-kakoe-to-chuvstvo-nespravedlivosti-karina-syzdykova-o-novom-brake-eks-supruga-i-ego-obmane/