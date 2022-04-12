"Поняла, что "поплыл" мужик": Карина Сыздыкова о неудачном свидании с разведенным мужчиной

Карина Сыздыкова. Фото: instagram.com/karisha.syzdykova

Блогерша Карина Сыздыкова рассказала о неудачном свидании, которое у нее состоялось с разведенным мужчиной. По словам девушки, ее спутник во время встречи начал расхваливать себя и ругать бывшую жену, передает NUR.KZ.

Ранее Карина вспомнила о том, как пережила известие о новом браке ее бывшего мужа. Однако крест на себе девушка ставить не стала и решила попытаться устроить личную жизнь.

В своем Instagram блогерша поведала, как однажды пошла на свидание, которое ее в итоге разочаровало.

"Как-то я пошла на свидание с одним парнем. Знала, что он разведен (ну, как бы я тоже не из замужних). Пришла вся такая на каблуках и в платье. Вижу его, иду к столику и тут... вот знаете, девочки, такое бывает редко, но метко. Вижу его глаза и поняла: "поплыл" мужик. Честно, тогда я прям почувствовала, что я, еще даже ничего не сказав, уже ему понравилась", - делится девушка.

Сначала все шло хорошо. Карина посчитала его симпатичным и "юморным". Но затем мужчина стал задавать вопросы про бывшего мужа.

"Я бывшего даже с детьми не вспоминаю, хотя он их папа, только по факту и по ситуации, а тут какой-то левый мужик и сразу вопросы: "Почему развелись? Общаетесь? А какой он был?". Алло, мужик, зачем тебе мой бывший муж? Ты же со мной на свидании, не с ним. Я ответила (мило, конечно), что это прошлое и о прошлом я вообще не говорю.

И тут, не дождавшись вопросов от меня, он начал говорить. Говорил он много и плохо. В итоге я поняла: он супер-отец и прекрасный муж (был), а она была мегерой, которая не хотела смотреть за его мамой. Он, как Золушка, старался все делать для семьи, даже гречку чистил для дочки и мамы своей, а она, как злая мачеха, все думала о себе и о себе. Я тогда подумала: "Окей, мужик, какой же ты идеальный! Привалило же счастье", - вспомнила блогерша свою иронию на тот момент.

После этого Карина, по ее словам, ушла со свидания, прикрывшись необходимостью срочно поехать к детям, и больше молодому человеку не звонила.

На все попытки мужчины продолжить общение девушка заявила, что может ему предложить лишь дружбу. Но такой вариант тому не подошел.

"Самое смешное было дальше. Проходит примерно недели две, и мы сталкиваемся в ресторане. Он со своей пассией, я со своей. Я же вся такая "мне не до отношений, а тут сижу с парнем в обнимку, просто лучшая!" - посмеялась Сыздыкова.

Мать двоих детей посоветовала мужчинам и женщинам никогда не рассказывать про своих бывших на первом свидании.

"Если вы такой/такая классная, что ж ваша бывшая/бывший не сделали все, чтобы остаться с вами? Подумайте об этом. Не ройте себе сами яму", - обратилась она к подписчикам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964563-ponyala-chto-poplyl-muzhik-karina-syzdykova-o-neudachnom-svidanii-s-razvedennym-muzhchinoy/