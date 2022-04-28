"К сожалению, мы не можем быть вместе": Динара Кырыкбаева высказалась о возлюбленном

Динара Кырыкбаева. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Певица и вайнер Динара Кырыкбаева призналась, что, несмотря на наличие у нее возлюбленного, она, к сожалению, не может быть с ним вместе, передает NUR.KZ.

Ранее звездная мать троих детей, отвечая на вопрос о бойфренде, призналась, что у нее "есть человек, с которым классно". Позже Динара добавила, что она ходит с ним на свидания.

При этом знаменитость не называла себя с ним парой, отвечая уклончиво на вопросы о романе.

Теперь звезда, общаясь с подписчиками, дала понять, что есть человек, который ей нравится, но о серьезных отношениях с ним речи не идет.

"К сожалению, мы не можем быть вместе", - рассказала Динара.

Динара Кырыкбаева. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Комментировать собственную личную жизнь далее она не стала, а посвятила вместо этого следующие Stories своим родителям.

"Вот в кого я такая открытая, позитивная, щедрая, талантливая, гостеприимная, улыбчивая. Я так люблю вас, папуля! Здоровья вам крепкого!" - написала певица, опубликовав фото отца.

"А вот в кого я такая мудрая, красивая, щедрая, гостеприимная и еще много всего! Моя мамуля - шикарная женщина! С идеальным вкусом. Что бы ты ни делала, у тебя всегда все получается на высшем уровне! Люблю тебя!" - высказалась Динара о своей матери.

Отец Динары Кырыкбаевой. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Мать Динары Кырыкбаевой. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1967148-k-sozhaleniyu-my-ne-mozhem-byt-vmeste-dinara-kyrykbaeva-vyskazalas-o-vozlyublennom/