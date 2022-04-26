"Невозможно скрыть, что стану мамой": Ерке Есмахан заинтриговала неожиданным заявлением (фото)

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан сделала публичное заявление. Артистка, недавно опровергавшая слухи о своей беременности, внезапно написала, что станет матерью, передает NUR.KZ.

В начале марта певицу возмутили слухи о ее беременности, распространяющиеся в Сети после ее поездки на Мальдивы. Ерке напомнила, что у нее нет ни парня, ни мужа, и рожать ей пока не от кого. Позже она также заявила, что пока не мечтает о замужестве и выходить замуж не желает.

А совсем недавно Есмахан пришлось опровергать слухи о "романе" с Кайратом Нуртасом. Девушка ответила, что ей нет дела до семьи Кайрата и Жулдыз Абдукаримовой.

Теперь же Ерке сделала в своем Instagram неожиданное для поклонников заявление. Музыкальная исполнительница опубликовала снимок узи на раннем сроке беременности.

"Невозможно скрыть от вас, что стану матерью. Суйiншi (подарок за хорошую весть - прим.ред.)!" - лаконично написала она.

Пояснять свое заявление Есмахан не стала, оставив подписчиков размышлять, являются ли ее слова шуткой или правдой и чей именно снимок узи она выложила.

Возможно, интригующие слова артистки связаны с тем, что сегодня, 26 апреля, ее сын Муслим отмечает свой первый юбилей - мальчику исполняется 10 лет.

Story Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1966760-nevozmozhno-skryt-chto-stanu-mamoy-erke-esmahan-sdelala-neozhidannoe-zayavlenie-foto/