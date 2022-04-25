"Стильный парень растет": Петросян с женой показали подросшего сына Вагана

Евгений Петросян с сыном Ваганом. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Известный юморист Евгений Петросян и его супруга показали в соцсетях подросшего сына Вагана. Подписчики отметили, что малыш очень похож на папу, они также умилились тому, что маленький Ваган растет очень стильным мальчиком, передает NUR.KZ.

Фото маленького Вагана появилось в ленте Татьяны Брухуновой.

"Сходили в храм всей семьей. Освятили куличи. Самый теплый семейный праздник в году", - отметила она.

Татьяна отметила, что сын является смыслом ее жизни. Подписчики оставили много комплиментов в адрес Вагаши, как называет его любящая мама. Они отметили также, что малыш растет большим модником.

"Как похож на папу!", "Вагаша - прелесть, красив, серьезен, обаятелен, уже настоящий мужчина", "Чудесный малыш у вас! Счастья вашей семье и добра", "Ну какой пупсик", "Очаровательный молодой человек", "Боже, какой маленький модник. Вагаша, мое восхищение", "Малой как с обложки журнала", "Ох, какие брови. Ох, какой мальчик растет!", "Стильный парень растет!", "Ух ты. Красавчик какой", - отметили они.

Много лестных отзывов написали фанаты Петросяна и в его аккаунте. Теплое фото папы и сына не могло оставить их равнодушными.

Ранее мы писали, что Татьяна Брухунова ответила на слухи о второй беременности. Она также прокомментировала кривотолки о том, что 76-летний Петросян якобы не является отцом Вагана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1966574-stilnyy-paren-rastet-petrosyan-s-zhenoy-pokazali-podrosshego-syna-vagana/