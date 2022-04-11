"Я знаю, кто распускает эти слухи": Брухунова ответила сомневающимся в отцовстве Петросяна

Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

Супруга 76-летнего артиста Евгения Петросяна ответила на вопросы подписчиков в соцсети. Почти все они касались ее личной жизни. Татьяна Брухунова призналась, что по-настоящему счастлива, а досужие сплетни относительно их брака с юмористом ее не волнуют, передает NUR.KZ.

Подписчики в Instagram спросили, не обижают ли Татьяну слухи о том, что Евгений Петросян якобы не является отцом двухлетнего Вагана.

"Я знаю, кто распускает эти слухи. Они меня не могут задевать. Я знаю, кто отец моего ребенка и этого достаточно. А те, кто видит Вагана в жизни, отмечают его 90-процентное портретное сходство с отцом", - заявила она.

Сторис Татьяны Брухуновой. Фото: instagram.com/bruhunova

Молодая супруга юмориста отметила, что не собирается никому ничего доказывать.

"К счастью, я выстроила свою жизнь так, что мне нет нужды кому-то что-то доказывать. Я живу, как могу и как умею. Именно это и транслирую здесь", - призналась Татьяна.

Сторис Татьяны Брухуновой. Фото: instagram.com/bruhunova

Татьяна призналась, что безумно любит своего маленького сына. Она счастлива, что познала радость материнства.

"Я никаких принципов по воспитанию ребенка не имею. Я просто люблю его больше жизни", - отметила она.

Сторис Татьяны Брухуновой. Фото: instagram.com/bruhunova

Один из любопытных подписчиков поинтересовался, почему она не взяла фамилию супруга.

"Ваш вопрос и вправду малокультурен относительно незнакомого человека. Поэтому я позволю задать встречный, а как вы определили, что я не взяла?!" - возмутилась Брухунова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964382-ya-znayu-kto-raspuskaet-eti-sluhi-bruhunova-otvetila-somnevayuschimsya-v-ottsovstve-petrosyana/