"Смешно читать такую ересь": супруга 76-летнего Петросяна ответила на слухи о беременности

Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

Молодая супруга известного юмориста Евгения Петросяна высказалась по поводу слухов о второй беременности. Татьяна Брухунова отметила, что ей смешно читать о себе такое, передает NUR.KZ.

Татьяна написала новый пост в Instagram.

"Перманентно "беременная" Брухунова скачет на работу. С одной стороны, смешно читать про себя такую ересь. С другой, стыдно за то, что зовется светской прессой сегодня в России.

Малокультурные, злые люди (почему-то называющие себя журналистами), те, кто из любого косого кадра, сделанного исподтишка (не пойми кем), создадут сенсацию. Позорище, конечно.

Надеюсь, я доживу до того дня, когда увижу в России работающее законодательство, которое будет как минимум штрафовать дичайшими миллионами, а как максимум сажать мракобесов, что не знают словосочетания "личная жизнь" и лезут своими мерзкими длинными носами и грязными ручонками в чужую жизнь", - заявила она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

А накануне подписчики сделали 33-летней Татьяне комплимент, отметив, что "беременность" ее красит. Они заверили, что были бы рады, если слухи, что муссируются в последнее время очень активно, оказались правдой.

"Поверьте, у меня большой опыт в маскировке этого факта. Раз я справилась в первый раз, то это не составит труда и в дальнейшем. А по версии СМИ я беременна уже года три", - ответила супруга юмориста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1966004-smeshno-chitat-takuyu-eres-supruga-76-letnego-petrosyana-otvetila-na-sluhi-o-beremennosti/