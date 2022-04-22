"Я не брезгую грязной работой": Абай Асылхан рассказал, что с детства был приучен к труду

Абай Асылхан. Фото: instagram.com/abay.asylkhan

Актер Абай Асылхан поделился детскими снимками и ответил на вопросы подписчиков в соцсети. Он рассказал, какой день в жизни считает самым счастливым, какой работы не боится, а также развеял сомнения некоторых фанатов, что был женат раньше, передает NUR.KZ.

Любопытные подписчики в Instagram спросили у актера, был ли он женат раньше. Абай опубликовал свое старое фото на документе и ответил на вопрос.

"Никто не хотел выходить за меня замуж, когда я ходил в таком виде", - отшутился он.

Сторис Абая Асылхана. Фото: instagram.com/abay.asylkhan

Актер показал еще одно архивное фото, на котором он совсем еще юн. Абай отметил, что родился в 1995-м году.

"Если буду выкладывать свои старые фото, то, наверное, многие от меня отпишутся", - продолжил он шутить.

Сторис Абая Асылхана. Фото: instagram.com/abay.asylkhan

Абай рассказал о себе, он признался, что благодарен отцу за его воспитание.

"Я с раннего возраста очень разносторонний. Я вырос в селе, папа воспитал быть ближе к работе, которую нужно делать руками. В данный период жизни мне это очень помогает.

Я не брезгую грязной работой, могу утром провести концерт в смокинге, вечером поработать в сервисе в рабочей одежде. Если у тебя нет цели и плана, то да, возможно, будет распыление.

Но в моем случае по воле Всевышнего все идет лучше, чем я предполагал. Главное, знать для чего и почему ты делаешь ту или иную работу. Тогда все будет по кайфу", - отметил он.

Актер также назвал самый счастливый день в своей жизни.

"Когда они ответили: "Да!" - написал он, опубликовав фото жены с ее детьми.

Сторис Абая Асылхана. Фото: instagram.com/abay.asylkhan

Ранее Абай Асылхан рассказывал, как сблизился с детьми жены и стал им папой. Актер также устроил незабываемый сюрприз жене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1966379-ya-ne-brezguyu-gryaznoy-raboty-abay-asylhan-rasskazal-chto-s-detstva-byl-priuchen-k-trudu/