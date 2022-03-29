"Пусть этот день останется в памяти": Абай Асылхан устроил незабываемый сюрприз жене

Абай Асылхан и Жанель Макажан. Фото: instagram.com/abay.asylkhan

Актер Абай Асылхан необычно поздравил свою супругу в день ее рождения. Облачившись в медведя Тедди, он спел Жанель Макажан песню о любви на глазах у изумленных прохожих, передает NUR.KZ.

"Моей любимой женушке исполнилось три годика и пять месяцев (так я ее балую, чтобы она не чувствовала, что ей исполнилась другая цифра). Готовился к этому дню очень тщательно", - рассказал он в Instagram.

Абай осуществил задуманное на алматинском Арбате. Он поблагодарил всех, кто ему помог - музыкантов, аниматоров и других.

"Пусть этот день останется в нашей памяти навсегда! Без лишних слов, лучше посмотрите это видео и ощутите эти эмоции", - отметил он.

Жанель прокомментировала пост супруга.

"Моя любовь! Безмерная благодарность", - написала она.

Умиленные подписчики оставили свои многочисленные отзывы и пожелали паре счастья.

"Ой, как круто", "Вот что значит любить, радовать, дарить самые ценные искренние чувства, дарить яркую эмоцию! Мужчина, который знает цену своей половинки", "Такая сладкая пара, душа радуется, глядя на вас. Вы пример для молодежи, настоящие, чистые", "Это просто супер, вы красивая пара. Дай Аллах вам счастливой жизни", "Такой молодец", "Абай, вы романтик", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1962531-pust-etot-den-ostanetsya-v-pamyati-abay-asylhan-ustroil-nezabyvaemyy-syurpriz-zhene/