"Не хватило сил уберечь": романтичное фото Кайрата Нуртаса с женщиной взбудоражило Казнет

Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/kair_n

Кайрат Нуртас опубликовал новое романтичное фото с женщиной, которое вызвало переполох в соцсетях. Часть подписчиков уверена, что на кадре Жулдыз Абдукаримова, а другие принялись строить предположения о второй жене, передает NUR.KZ.

В своем Instagram артист выложил снимок с женщиной с черными волосами и в светлой одежде, которая запечатлена со спины.

"Не хватило сил уберечь тебя от бед, таково предназначение. Потеряли! Счастливые моменты", - подписал Кайрат фото.

Пользователей соцсети очень заинтересовало, кто именно изображен на фото. Некоторые выразили уверенность, что Кайрат стоит с женой и они просто решили заинтриговать фанатов.

"Кто бы что ни говорил, его жена прекрасна. Будь счастлив", "Жулдыз", "Они говорят: "Не говорите о нас". А сами выставляют Stories и начинают снова", "Они отписались друг от друга и живут на хайпе", "Надоели ваши интриги", "Им сейчас надо поднимать статистику", "Больше нечем себя пиарить?", - прокомментировали фанаты.

Другие же предположили, что на фото другая девушка.

"Это означает развод", "Вторая жена?", "Где вы, которые могут найти девушку по одежде и волосам?", "Это не Жулдыз", "Расстались", - запереживали поклонники.

А часть подписчиков пришла к выводу, что Нуртас таким образом готовится к съемкам нового клипа.

Напомним, ранее Жулдыз Абдукаримова высказалась о личной жизни, заявив, что устраивать хайп или обвинять - это не для нее. А недавно Кайрат Нуртас поздравил жену с 34-летием и отключил комментарии в соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1965459-ne-hvatilo-sil-uberech-romantichnoe-foto-kayrata-nurtasa-s-zhenschinoy-vzbudorazhilo-kaznet/