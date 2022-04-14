Сиви Махмуди высказалась о возвращении к бывшему мужу и ответила "уятменам"

Сиви Махмуди. Фото: instagram.com/sivi_makhmudi

Казахстанская певица Сиви Махмуди высказалась о вероятности возвращения к бывшему мужу. Артистка заявила, что если уходит, то это навсегда. Она также ответила "уятменам", упрекнувшим ее за платье с открытым декольте, передает NUR.KZ.

В Instagram Сивиетта решила пообщаться со своими подписчиками.

Один из них поинтересовался, сошлась ли она с бывшим супругом.

"Нет! И еще нет! Если я ухожу от человека, то это раз и навсегда", - заявила отечественная певица.

Музыкальная исполнительница также призналась, что у нее сейчас нет возлюбленного.

"Еще не нашла своего человека", - объяснила Махмуди.

Другой поклонник спросил, должен ли будущий муж Сиви быть богатым и влиятельным или шанс завоевать ее имеет любой человек.

"Я люблю успешных людей", - дала понять свою позицию артистка.

Также Сиви ответила "уятменам", упрекающим ее за открытое платье и считающим, что ей не подходит такая одежда.

"Мне все идет", - уверенно возразила знаменитость.

Прокомментировала Махмуди и мнение о том, что она стала "неестественной" из-за коррекции своей внешности.

"Ошибаетесь, так как я еще не делала ботокс и так далее. Все свое. Гордо могу сказать "спасибо" родителям за хорошие гены", - высказалась Сиви.

Напомним, в конце прошлого года Сиви Махмуди призналась, что развелась с мужем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964937-sivi-mahmudi-vyskazalas-o-vozvraschenii-k-byvshemu-muzhu-i-otvetila-uyatmenam/