"Слишком открыто": Сиви Махмуди смутила "уятменов" пышной грудью в глубоком декольте

Сиви Махмуди. Фото: instagram.com/sivi_makhmudi

Отечественная певица Сиви Махмуди пришла поздравить продюсера и маму Кайрата Нуртаса с ее 54-летием. Для праздничного вечера артистка выбрала платье с глубоким декольте, за что ее распекли моралисты, передает NUR.KZ.

В Instagram Сиви разместила фото с Жулдыз Абдукаримовой - женой Кайрата Нуртаса. Певица, предвосхищая реакцию "уятменов", отключила комментарии под постом.

Дело в том, что Сиви появилась на званом ужине в легком нежно-голубом платье с принтом из роз. Наряд выглядел очень женственным и утонченным, однако вырез на груди все же смутил ее некоторых подписчиков.

Под видео, где артистка поет для именинницы, Сиви не стала отключать комментарии.

"Мое красивое платье, по поводу которого было сказано много критики", - заявила она.

Фанаты и "уятмены" не поскупились на отзывы. Одни принялись расхваливать, другие - стыдить артистку.

"Действительно, красивое платье", "В оразу нельзя открыто одеваться", "Слишком открыто, не надо было так", "Не платье раскритиковали, а грудь", "Жаным, красотка", "Молодая еще, все можно носить", "Вам все к лицу", "Сама вы красивая, но платье немного открытое", "У вас прекрасная грудь", "Если идет платье, то почему не надеть?", "Ничего постыдного не вижу, превосходное платье", - отметили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1964835-slishkom-otkryto-sivi-mahmudi-smutila-uyatmenov-pyshnoy-grudyu-v-glubokom-dekolte/