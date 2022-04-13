"Мечтала попасть сюда": Анастасия Решетова прочла намаз в главной мечети ОАЭ

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова отправилась в ОАЭ, где посетила мечеть. Модель призналась, что давно мечтала попасть туда во время Рамадана, передает NUR.KZ.

В своем аккаунте Instagram бывшая возлюбленная рэпера Тимати рассказала подписчикам, что отправилась в Объединенные Арабские Эмираты.

"Сколько месяцев я жила рядом, но так и не была в главной мечети Эмиратов. Я мечтала попасть сюда во время Рамадана и выполнить здесь намаз. И я это сделала", - написала она.

Решетова показала саму мечеть, которую посетила, а также свое фото в традиционной мусульманской одежде на фоне мечети.

Stories Анастасии Решетовой. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

В начале апреля Анастасия также поздравила с наступлением Рамадана "всех мусульманских братьев и сестер".

Напомним, ранее Анастасия Решетова объяснила, почему сменила религию и стала мусульманкой. Она также рассказала, почему скрывала свое принятие ислама.

Кроме того, покрасовалась перед фанатами в абайе. Она призналась, что именно в таком наряде чувствует себя наиболее комфортно. Тем не менее, публикуемые ею порой откровенные видео возмущают пользователей соцсети.

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964821-mechtala-popast-syuda-anastasiya-reshetova-prochla-namaz-v-glavnoy-mecheti-oae/