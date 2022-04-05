"Откуда такие мысли?": Диная ответила на вопрос о беременности и замужестве

Диная. Фото: instagram.com/dinaya_official

Отечественная певица Диная провела вечер откровений со своими подписчиками в соцсети. Они поинтересовались, когда артистка планирует связать себя узами брака и не ждет ли она ребенка, передает NUR.KZ.

Кое-кто из любопытных подписчиков решил, что певица в "интересном" положении.

"Откуда такие мысли? Я разве шутила над этим? Или это мысли от того, что я садилась на диван, придерживая спину? Я была обмотана после первой процедуры", - заявила певица.

Диная рассказала, что ее давно уже беспокоит межпозвоночная грыжа и сейчас она принимает лечение.

Диная. Фото: instagram.com/dinaya_official

Неугомонные фанаты решили узнать, когда же Диная собирается под венец.

"Как только, так сразу. У Вселенной свои планы на меня, видимо", - пошутила она.

Отметим, что недавно Динаю в эффектном белоснежном платье приняли за невесту. Певица объяснила, почему выбрала именно такой аутфит для сцены. Она призналась, что ей приснился сон, где она была в белом платье, по ее заказу был срочно сшит великолепный вечерний наряд.

Диная. Фото: instagram.com/dinaya_official

Подписчики поинтересовались, как артистка поддерживает фигуру. Они не раз восторгались ее отличной формой.

"Правильное питание, спортом мне заниматься нельзя. Делаю легкие упражнения дома", - поделилась секретом красивой фигуры Диная.

Диная. Фото: instagram.com/dinaya_official

Фолловеры отметили, что очень ждут выхода новых песен Динаи, поскольку любят ее голос. Артистка отметила, что всегда прислушивается к своим желаниям в творчестве, чтобы вложить душу в свои песни.

Ранее мы писали, что Диная посвятила трогательные строки композитору Ренату Гайсину. Влюбленные давно уже перестали скрывать свои романтические отношения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1963578-otkuda-takie-mysli-dinaya-otvetila-na-vopros-o-beremennosti-i-zamuzhestve/