"Откуда такие мысли?": Диная ответила на вопрос о беременности и замужестве
Отечественная певица Диная провела вечер откровений со своими подписчиками в соцсети. Они поинтересовались, когда артистка планирует связать себя узами брака и не ждет ли она ребенка, передает NUR.KZ.
Кое-кто из любопытных подписчиков решил, что певица в "интересном" положении.
"Откуда такие мысли? Я разве шутила над этим? Или это мысли от того, что я садилась на диван, придерживая спину? Я была обмотана после первой процедуры", - заявила певица.
Диная рассказала, что ее давно уже беспокоит межпозвоночная грыжа и сейчас она принимает лечение.
Неугомонные фанаты решили узнать, когда же Диная собирается под венец.
"Как только, так сразу. У Вселенной свои планы на меня, видимо", - пошутила она.
Отметим, что недавно Динаю в эффектном белоснежном платье приняли за невесту. Певица объяснила, почему выбрала именно такой аутфит для сцены. Она призналась, что ей приснился сон, где она была в белом платье, по ее заказу был срочно сшит великолепный вечерний наряд.
Подписчики поинтересовались, как артистка поддерживает фигуру. Они не раз восторгались ее отличной формой.
"Правильное питание, спортом мне заниматься нельзя. Делаю легкие упражнения дома", - поделилась секретом красивой фигуры Диная.
Фолловеры отметили, что очень ждут выхода новых песен Динаи, поскольку любят ее голос. Артистка отметила, что всегда прислушивается к своим желаниям в творчестве, чтобы вложить душу в свои песни.
Ранее мы писали, что Диная посвятила трогательные строки композитору Ренату Гайсину. Влюбленные давно уже перестали скрывать свои романтические отношения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1963578-otkuda-takie-mysli-dinaya-otvetila-na-vopros-o-beremennosti-i-zamuzhestve/