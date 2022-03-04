"Как лебедушка": Динаю в эффектном белоснежном платье приняли за невесту

Диная. Фото: instagram.com/dinaya_official

Казахстанская певица Диная восхитила фанатов, появившись в белом вечернем платье, которое многие приняли за свадебное. Они отметили, что артистка прекрасна в нем, как невеста, передает NUR.KZ.

Диная поделилась новым видео в Instagram. Она прошлась в эффектном белоснежном платье в пол, удачно подчеркивающем ее точеную фигуру. Певица кокетливо оглянулась на камеру. Ее нежный образ дополнила романтическая прическа.

Надо отметить, что это сценическое платье многие приняли за свадебное. Подписчики отметили, что Диная в этом наряде особенно хороша. А некоторые упомянули, что исполнительница в последнее время сильно преобразилась.

"Вау, красотка", "Что за красота!", "Как невеста", "Как лебедушка белая, как ты красива", "Нежная, как невеста", "Все, дорогая, в таком виде в ЗАГС", "Вы так преобразились", "Будь счастлива", "Я думала, что это ваше свадебное платье. Выступление было огонь", "Куколка", "Обалденно", "Шикарная, изящная, красота и нежность. Динара, вы супер!" - написали пользователи Сети.

Не поскупились на смайлики в виде сердечек и огня и ее звездные коллеги.

Напомним, недавно Диная трогательно поздравила с днем рождения композитора Рената Гайсина. Певица поблагодарила его за "яркие краски в жизни". Ранее мы также писали, что маэстро Гайсин перестал скрывать романтические отношения с Динаей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1959242-kak-lebedushka-dinayu-v-effektnom-belosnezhnom-plate-prinyali-za-nevestu/