"Йога, бассейн и индонезийский язык": Анфиса Чехова отдала сына в школу на Бали

Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова часто колесит по миру. Недавно она улетела на Бали, где устроила девятилетнего сына в местную школу, передает NUR.KZ.

Анфиса Чехова отметила, что на Бали ужасные пробки и это увеличивает время на дорогу в школу. Мальчик помимо науки будет заниматься йогой и футболом.

"Сегодня Соломон пошел в балийскую школу. Ехать до нее, правда, долго - от нас 50 минут из-за пробок. В школе учатся русские дети, но преподаватели все говорят на английском. Из уроков: математика, английский, ментальная арифметика, скорочтение, наука, футбол, йога, бассейн и индонезийский язык", - написала она.

Мальчику выдали школьную форму - разноцветные футболки и шорты. Учащиеся на Бали носят футболки определенного цвета по дням недели. Похоже, что девятилетнему Соломону новая школа пришлась по душе.

Телеведущая также показала, как любуется закатом и ждет сына с няней после занятий. Она очень хотела, чтобы мальчик тоже смог насладиться красотой уходящего солнца.

Анфиса рассказала, как проходят ее тихие семейные вечера, когда ребенок отдыхает после школы, а его няня готовит вкусный ужин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1963553-yoga-basseyn-i-indoneziyskiy-yazyk-anfisa-chehova-otdala-syna-v-shkolu-na-bali/