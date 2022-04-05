"Кайфую от души": Асель Садвакасова показала свое жилье на Бали (видео)

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Актриса Асель Садвакасова, переехавшая на Бали, показала свои апартаменты с бассейном и собственной террасой, проведя рум-тур. Знаменитость призналась, что счастлива находиться там, передает NUR.KZ.

Видеообзор своего жилья на острове Асель опубликовала в Instagram.

Вилла состоит из нескольких спален, одна из которых стала рабочим кабинетом актрисы, а также кухни, зала, санузлов, бассейна и террасы.

"Я пожила на виллах и решила, что на земле хочу жить уже своей большой семьей. Потому что мне было немного некомфортно и хотелось соседей. И вот я встретила эти апартаменты. Такие на Бали найти сложно, а точнее, я видела только свои. Из одной спальни я сделала гардеробную и более рабочую комнату.

Как только заехала, я поняла: это мой дом. Я как будто здесь уже была и просто уезжала, и вот вернулась. С первой ночи сплю крепко, спокойно, хотя нахожусь в самом центре движнякового Бали. Я так счастлива быть здесь. Еще один огромный показатель, что квартира моя: мне не хочется выходить из нее. Кайфую от души. В общем, я счастливая обладательница своей крыши, бассейна, конечно, зачем мне отсюда выходить", - призналась артистка.

Асель продемонстрировала и прекрасный вид с террасы, на которой она встречает рассветы и закаты, а также любуется океаном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1963508-kayfuyu-ot-dushi-asel-sadvakasova-pokazala-svoe-zhile-na-bali-video/