"Такая, какую я хотела": Асель Садвакасова показала свою новую квартиру на Бали (видео)

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Отечественная актриса и продюсер Асель Садвакасова, в настоящее время находящаяся на Бали, рассказала, что арендовала жилье на год. Артистка похвасталась, что ее новая квартира оказалось именно такой, какую она хотела, передает NUR.KZ.

Асель попрощалась с отелем, в котором жила. Она нашла квартиру по душе, которую арендовала на год. Актриса отметила, что жила какое-то время на вилле, но это обходилось дороже.

"Я пожила на вилле три месяца и поняла, что хочу жить в квартире. На вилле надо жить с семьей, а одной жить надо именно в квартире. Но я хотела не просто стандартную квартиру.

И как только я запустила желание - квартира сразу нашлась, такая, какую я хотела: две спальни, зал с кухней и бонусом - бассейн. И еще один сюрприз.

Я заключила договор по цене, которая была в локдаун, т.е. таких цен не найдешь вообще уже на Бали", - рассказала она, добавив, что оплачивает за жилье раз в три месяца.

Подписчики спросили Асель, собирается ли она вернуться в "реальную" жизнь.

"Мне кажется, я только год, как начала проживать свою жизнь по-настоящему", - ответила она.

Ответила она и по поводу того, был ли у нее страх остаться одной.

"Были и много. А потом я доверилась Всевышнему, ведь он лучше знает, как это должно быть. А я стала просто кайфовать от компании с самой собой, и вот здесь наступает та самая гармония", - призналась она.

Сторис Асель Садвакасовой. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1963152-takaya-kakuyu-ya-hotela-asel-sadvakasova-pokazala-svoyu-novuyu-kvartiru-na-bali-video/