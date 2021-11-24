"Скрывать дальше невозможно": Айым Сейтметова рассекретила свое "интересное" положение

Айым Сейтметова. Фото: instagram.com/aiymsm

Отечественная молодая актриса Айым Сейтметова сообщила о своей беременности. Она показала фото с округлившимся животом и отметила, что они с мужем давно ждали малыша. Фанаты и коллеги поздравили будущих родителей с таким важным событием, передает NUR.KZ.

О радостном событии Айым сообщила своим подписчикам в Instagram.

"Для многих, наверное, уже не новость. Да, мы скоро станем родителями. Скрывать дальше уже было невозможно, да и я не видела в этом смысла.

Аааа!! Мне до сих пор не верится!!! Да здравствует мамский контент!" - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики, в числе которых звездные коллеги - Асель Садвакасова, Say Mo, Гульназ Жоланова, Сая Иминова, Наzима, Мадлен, тепло поздравили будущих родителей. К поздравлениям присоединились и фанаты молодой актрисы.

"Моя нежная, люблю", "Поздравляю, крошка", "Ура!", "Жаным, поздравляю", "Я узнала о вашем положении из сторис Талгата, когда вы плакали, что он съел ваш крем", "Значит будет девочка", "Я догадывалась", "Благополучных родов вам", "Вот я так и думала", "Вы лучшие!", "Тьфу-тьфу", "Мы дождались!" - оставили они свои комментарии.

Мама Айым - известная актриса Данагуль Темирсултанова - тоже оставила свой комментарий под постом дочери.

"Маш Алла", - написала она, добавив красное сердечко.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1943641-skryvat-dalshe-nevozmozhno-ayym-seytmetova-vpervye-pokazala-okruglivshiysya-zhivot/