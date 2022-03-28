"Была семья - и нет семьи": экс-супруга мужа Макеевой рассказала, как пережила развод

Светлана Малькова. Фото: instagram.com/svetamalkova

Бывшая жена бизнесмена Романа Малькова, который сейчас женат на актрисе Анастасии Макеевой, рассказала о том, как супруг ушел из семьи. Она отметила, что печальные события в жизни подтолкнули ее взяться за перо, передает NUR.KZ.

Светлана Малькова призналась, что пережила нелегкие времена.

"Трудные времена не длятся вечно… В июле 2020 года, спустя 16 лет брака, я услышала фразу, которую даже не могла представить, что когда-либо услышу от бывшего мужа: "Как раньше уже не будет. Я не вернусь. Детям так будет лучше".

Я не поняла сначала в чем дело. Была семья - и нет семьи. Потом уже все стало понятно.

У меня начался сложный период, и я тогда обратилась к Богу. Я сказала ему, что приму любое решение, что я доверяю ему и готова к любому повороту событий. Попросила лишь здоровья и работу. С тех пор ни я, ни дети ни разу не болели, кроме одного случая.

Это было 6 марта 2021, именно в этот день их отец, состоя еще в браке, сделал публичное предложение руки и сердца той самой женщине. В этот день все четверо детей заболели", - написала Светлана в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Малькова рассказала, что в этот сложный период ее поддержали чужие люди. Сейчас семья переехала из Словении в Америку.

"Мне стали помогать финансово незнакомые люди, и за это я тоже благодарю Бога. У нас появилось много друзей и знакомых, кто помогал и поддерживал, и продолжают до сих пор.

Для своих детей я стала и мамой, и папой, и учителем, и психологом. Я максимально постаралась и буду стараться делать все, чтобы они были счастливы.

Потом я поняла, что оставаться в Словении стало финансово сложно и было принято решение о переезде в Америку. Нас сам Бог сюда вел. Сейчас мы обустраиваемся на новом месте. Впереди у нас много всего интересного.

У меня появилось вдохновение писать книгу, потому что я хочу, чтобы моя книга стала мотиватором для многих, кто думает, что жизнь закончилась", - отметила она.

Напомним, Анастасия Макеева вышла замуж за предпринимателя Романа Малькова в прошлом году. Старший сын Романа и Светланы остался жить с отцом и мачехой по решению суда. Остальные трое детей живут с матерью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1962360-byla-semya-i-net-semi-eks-supruga-muzha-makeevoy-rasskazala-kak-perezhila-razvod/