"Больше всего нам нужна в этом мире любовь": Фариза Тореали о гармонии в отношениях

Фариза Тореали и Дархан Нортаев. Фото: instagram.com/farizatoreali

Сестра отечественного певца Тореали Тореали написала новый пост в соцсети, который вдохновил ее подписчиков. Фариза поразмышляла на тему настоящих и полноценных отношений, передает NUR.KZ.

Отметим, что Фариза Тореали счастлива в браке со спортсменом Дарханом Нортаевым.

"Всевышний создал женщину особенной. Не зря говорят, у женщины сорок жизней, одной рукой она качает колыбель, а другой - весь мир. Женщина не должна забывать о том, какими качествами наделил ее Бог.

Мы можем все. Если надо, то можем быть нежными и слабыми, а можем быть и сильными, выдержим любые трудности. Но больше всего нам нужна в этом мире любовь, женщине важно чувствовать себя нужной. Знали бы об этом некоторые мужчины", - отметила Фариза в Instagram.

Сестра Торегали Тореали считает, что изменить то, что тебя не устраивает, можно сообща с партнером. А также понять, можно ли спасти отношения. И в этом роль женщины велика.

"Мы сами играем немаловажную роль в налаживании отношений. Признаки того, что отношения остывают - это обиды. Невысказанные обиды разрушают связь.

Неуважение. Страшно опуститься до уровня неуважения друг к другу. Какая любовь без уважения? Многие закрывают на все глаза и живут, как соседи.

Ложь. Обманывать себя и партнера, что все хорошо - неправильно. Недоверие. На это могут быть веские причины, а также и ваши тараканы в голове. В конце концов, ни к чему хорошему это не приведет.

Отдаление, охлаждение чувств и отсутствие прогресса в отношениях. Чтобы наладить прорехи в отношениях, которые еще можно спасти, нужно время, терпение и желание, но результат будет стоить этого", - убеждена она.

Подписчики согласились с ней и отметили, что Фариза служит им хорошим примером и дает им мощную мотивацию.

Напомним, в конце прошлого года Фариза Тореали с мужем улетели в США. Позже сестра Торегали Тореали рассказала о своих впечатлениях. ⠀ ⠀

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1961465-bolshe-vsego-nam-nuzhna-v-etom-mire-lyubov-fariza-toreali-o-garmonii-v-otnosheniyah/