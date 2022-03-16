Вика Боня объявила о расставании с женихом и получила новое предложение руки и сердца

Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

Телеведущая Виктория Боня, недавно объявившая о своей помолвке, заявила, что теперь ее сердце свободно. При этом она получила новые предложения руки и сердца от поклонников, передает NUR.KZ.

Неожиданное заявление Боня сделала в своем Telegram-канале.

"Кстати, с сегодняшнего дня мое сердце свободно! Официально заявляю", - написала она.

Поклонники удивились такому сообщению, ведь совсем недавно она стала невестой, при этом не раскрыв личности жениха.

"Вы же замуж собирались, нет?", "Как так? Огого! И кто этот бывший?", "Хоть бы показала, кого хейтить", "Вы расстались с мужчиной? Жаль", "Как так. Вы же говорили, что нашли мужчину своей мечты", "Почему? Куда ваш человек делся? Как так? Я уже думала, можно поздравить с замужеством и планированием детей. Обидно очень, так хочется видеть счастливой, Викуля, тебя со своим мужчиной", - прокомментировали они.

А несколько фанатов, не теряя времени, сразу предложили Вике выйти за них замуж.

"Выходи за меня?", "Можно я женюсь на тебе?", "Готов жениться на тебе", - заявили они.

Кроме того, в адрес Бони прозвучало несколько советов сойтись с бывшим мужем Алексом Смерфитом.

Напомним, перед Новым годом Вика Боня намекнула на свадьбу, похваставшись роскошным кольцом. Знаменитость также рассказала о своем новом женихе-иностранце. А недавно Боне посоветовали сойтись с бывшим мужем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1960922-vika-bonya-obyavila-o-rasstavanii-s-zhenihom-i-poluchila-novoe-predlozhenie-ruki-i-serdtsa/