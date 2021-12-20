"Я не собираюсь замуж за русского человека": Вика Боня рассказала о своем новом женихе-иностранце

Вика Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

Телеведущая и светская львица Виктория Боня, недавно намекнувшая на свою помолвку, рассказала о новом избраннике. При этом она отметила, что никогда не собиралась и не выйдет замуж за русского человека, живущего в России, а ее жених является иностранцем, передает NUR.KZ.

В своем интервью на Youtube-канале Fametime TV Боня порассуждала о собственной личной жизни и планах на нее.

"Я не собираюсь замуж за русского человека", - твердо заявила Виктория.

На вопрос ведущей, что будет, если она встретит и влюбится именно в россиянина, знаменитость дала понять, что уже не одинока.

"А что, если я уже встретила кого-то? И он не здесь живет, может быть. Я уже встретила настолько серьезные отношения, чтобы вступить в брак, чтобы подумать о семье, о детях. У меня никогда не было даже мысли о том, что я буду жить в России и мой муж будет русским. Ну то есть, может быть, пусть он будет русским, но тогда это тот русский, который не живет в России. У меня же есть дочь. Я не могу ее привезти в Россию, я не могу ее забрать из среды, в которой она растет", - объяснила свою позицию Вика.

Дочь звезды проживает вместе с ней в Монако. Телеведущая также отметила, что хочет еще детей, и не одного.

"Я уже знаю его много лет просто. Так получилось. Я не хочу ничего рассказывать. Есть человек, который хочет семью, хочет детей, и я этого хочу, поэтому, дай Бог, высшие силы сложат все именно так. Я просто скажу одно: мы когда-то встречались, и просто нас жизнь немножко развела. Я посмотрела, повстречала каких-то там еще футболистов, теннисистов непонятных. А потом я поняла, что он каждые несколько месяцев звонил и писал: "А как ты? Ты замуж не вышла?". Он всегда интересовался. Мы не ругались, не расставались, просто нас жизнь развела на дистанцию", - прокомментировала Боня.

По словам Виктории, ее избранник после разговора о совместном будущем спросил, сможет ли она родить еще детей.

"Конечно, смогу. Я хочу еще двоих детей", - пересказала свой ответ знаменитость.

Она отметила, что ее избранник является иностранцем и ее ровесником.

Напомним, ранее Вика Боня намекнула на свадьбу, похваставшись роскошным кольцом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1947480-ya-ne-sobirayus-zamuzh-za-russkogo-cheloveka-vika-bonya-rasskazala-o-svoem-novom-zhenihe-inostrantse/