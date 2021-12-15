"Можете поздравить": Вика Боня намекнула на свадьбу, похваставшись роскошным кольцом (фото)

Кольцо Вики Бони. Фото: instagram.com/victoriabonya

Светская львица Вика Боня намекнула подписчикам, что скоро выходит замуж. Она показала кольцо с огромным бриллиантом, которое красуется на ее безымянном пальце, передает NUR.KZ.

Шикарное украшение Виктория Боня ппродемонстрировала поклонникам в Story на своей странице в Instagram.

"Ну что, можете поздравить меня", - загадочно написала она, больше ничего не пояснив.

О личности избранника звезды "Дома-2", если он действительно есть, пока ничего не известно. Но судя по кольцу, мужчина является довольно состоятельным.

Кольцо Вики Бони. Фото: instagram.com/victoriabonya

Кроме того, можно сделать выводы, что помолвка прошла в Москве - незадолго до этого Боня выложила кадры из своей квартиры, расположенной в российской столице.

На них Вика покрасовалась в ультракоротком платье, инкрустированном камнями, в котором собралась отправиться на тусовку с танцами, назвав ее "праздником у девчат".

При этом знаменитость на постоянной основе проживает в Монако, где растит дочь Анджелину-Летисию от наследника ирландского миллиардера Алекса Смерфита, отношения с которым у нее не были зарегистрированы. В 2017 году пара рассталась, при этом бывшие возлюбленные остались в хороших отношениях и вместе участвуют в воспитании общего ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1947030-mozhete-pozdravit-vika-bonya-nameknula-na-svadbu-pohvastavshis-roskoshnym-koltsom-foto/