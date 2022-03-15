"Боже, какой серьезный малыш": Асель Аскар показала первую фотосессию с младшим сыном (фото)

Асель Аскар с семьей. Фото: instagram.com/assel.askar

Актриса Асель Аскар опубликовала для подписчиков результаты первой фотосессии ее младшего сына. Поклонники высказали мнение о том, на кого похож малыш, передает NUR.KZ.

На днях Асель устроила пышное торжество для своего сына Айбарса по случаю исполнения ему 40 дней.

А теперь знаменитость показала в своем Instagram умилительные семейные кадры с первой профессиональной фотосессии малыша. На них она сама, Айбек и ее старший сын Арыстан по очереди нежно обнимают маленького Айбарса.

"Наша первая совместная фотосессия. На кого похож?" - обратилась она к поклонникам.

В комментариях пользователи соцсети принялись писать свои мнения.

"На отца Айбека похож", "На своего брата похож", "Ваш сын старший похож на Айбека. Как будто отец и сын", "Естественно, на Айбека похож", "На вашего родного отца", "Похож на вашего папу", "Конечно, на своего брата Арыстана", "Боже, какой серьезный малыш, даже боишься что-то мимишное сказать", "Ваш старший сын больше похож на мужа", - высказались фанаты Асель.

Они также пожелали счастья и здоровья детям актрисы.

Напомним, ранее мы писали, что Асель Аскар впервые за долгое время опубликовала нежные кадры с отцом своего второго ребенка. Поклонникам очень понравились романтичные кадры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1960695-bozhe-kakoy-sereznyy-malysh-asel-askar-pokazala-pervuyu-fotosessiyu-s-mladshim-synom-foto/