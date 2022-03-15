"Боже, какой серьезный малыш": Асель Аскар показала первую фотосессию с младшим сыном (фото)
Актриса Асель Аскар опубликовала для подписчиков результаты первой фотосессии ее младшего сына. Поклонники высказали мнение о том, на кого похож малыш, передает NUR.KZ.
На днях Асель устроила пышное торжество для своего сына Айбарса по случаю исполнения ему 40 дней.
А теперь знаменитость показала в своем Instagram умилительные семейные кадры с первой профессиональной фотосессии малыша. На них она сама, Айбек и ее старший сын Арыстан по очереди нежно обнимают маленького Айбарса.
"Наша первая совместная фотосессия. На кого похож?" - обратилась она к поклонникам.
В комментариях пользователи соцсети принялись писать свои мнения.
"На отца Айбека похож", "На своего брата похож", "Ваш сын старший похож на Айбека. Как будто отец и сын", "Естественно, на Айбека похож", "На вашего родного отца", "Похож на вашего папу", "Конечно, на своего брата Арыстана", "Боже, какой серьезный малыш, даже боишься что-то мимишное сказать", "Ваш старший сын больше похож на мужа", - высказались фанаты Асель.
Они также пожелали счастья и здоровья детям актрисы.
Напомним, ранее мы писали, что Асель Аскар впервые за долгое время опубликовала нежные кадры с отцом своего второго ребенка. Поклонникам очень понравились романтичные кадры.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1960695-bozhe-kakoy-sereznyy-malysh-asel-askar-pokazala-pervuyu-fotosessiyu-s-mladshim-synom-foto/