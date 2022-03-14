Асель Аскар устроила пышный той по случаю 40 дней второго сына (видео)
Актриса Асель Аскар устроила пышное празднество по случаю исполнения 40 дней ее второму сыну. На тое присутствовал также отец ребенка и его родственники, передает NUR.KZ.
В своем Instagram Асель опубликовала трогательное видео с мероприятия, посвященного маленькому Айбарсу.
"И этот день теперь войдет в копилку моих самых лучших дней и воспоминаний. Если полгода назад мне сказали бы, что меня ждет такой праздник, я бы посмеялась и сказала бы: "Да нет, вы что". Но на то мы и люди, что не знаем, чего ожидать на следующем повороте судьбы. Но одно могу сказать точно. Все я делала и делаю правильно! На нашем языке это называется женская мудрость. Спасибо вам всем за ваши пожелания и поздравления, ну, еще отдельное спасибо за ваши комплименты", - написала актриса.
Блогерша призналась, что очень переживала за предстоящий той.
"Сказать, что я волновалась, это ничего не сказать. Коленки тряслись. Переживала. Хотелось, чтобы все прошло на высшем уровне. Что говорить и о встрече после долгого "тайм аута и неприятных событий" прошлого лета.
Но зря волновалась. Глаза боятся, руки делают. С достоинством выйти и быть на высоте, признайте, надо уметь. Жизнь всему научит. Вот и подстраиваемся, улыбаемся, машем и учимся и учим седлать коня на скаку. Умеем. Пробуем. Практикуем", - высказалась знаменитость.
Стоит отметить, что к празднику Асель действительно основательно подготовилась: зал украшало море шаров, для множества собравшихся гостей устраивали смешные конкурса, а приглашенные танцовщицы исполняли национальные танцы. Актриса также заказала по такому случаю пятиярусный торт, который разрезали саблей.
Напомним, минувшей осенью Асель Аскар объявила о воссоединении с отцом ребенка. Ранее она заявляла, что к их расставанию причастны родственники Айбека.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1960481-asel-askar-ustroila-pyshnyy-toy-po-sluchayu-40-dney-vtorogo-syna-video/