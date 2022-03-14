Асель Аскар устроила пышный той по случаю 40 дней второго сына (видео)

Асель Аскар с семьей. Кадр видео: instagram.com/assel.askar

Актриса Асель Аскар устроила пышное празднество по случаю исполнения 40 дней ее второму сыну. На тое присутствовал также отец ребенка и его родственники, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Асель опубликовала трогательное видео с мероприятия, посвященного маленькому Айбарсу.

"И этот день теперь войдет в копилку моих самых лучших дней и воспоминаний. Если полгода назад мне сказали бы, что меня ждет такой праздник, я бы посмеялась и сказала бы: "Да нет, вы что". Но на то мы и люди, что не знаем, чего ожидать на следующем повороте судьбы. Но одно могу сказать точно. Все я делала и делаю правильно! На нашем языке это называется женская мудрость. Спасибо вам всем за ваши пожелания и поздравления, ну, еще отдельное спасибо за ваши комплименты", - написала актриса.

Блогерша призналась, что очень переживала за предстоящий той.

"Сказать, что я волновалась, это ничего не сказать. Коленки тряслись. Переживала. Хотелось, чтобы все прошло на высшем уровне. Что говорить и о встрече после долгого "тайм аута и неприятных событий" прошлого лета.

Но зря волновалась. Глаза боятся, руки делают. С достоинством выйти и быть на высоте, признайте, надо уметь. Жизнь всему научит. Вот и подстраиваемся, улыбаемся, машем и учимся и учим седлать коня на скаку. Умеем. Пробуем. Практикуем", - высказалась знаменитость.

Стоит отметить, что к празднику Асель действительно основательно подготовилась: зал украшало море шаров, для множества собравшихся гостей устраивали смешные конкурса, а приглашенные танцовщицы исполняли национальные танцы. Актриса также заказала по такому случаю пятиярусный торт, который разрезали саблей.

Напомним, минувшей осенью Асель Аскар объявила о воссоединении с отцом ребенка. Ранее она заявляла, что к их расставанию причастны родственники Айбека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1960481-asel-askar-ustroila-pyshnyy-toy-po-sluchayu-40-dney-vtorogo-syna-video/