"Иногда люди пользуются моей простотой": Салтанат Бакаева рассказала о себе

Салтанат Бакаева. Фото: instagram.com/saltanat_bakayeva

Отечественная актриса и певица Салтанат Бакаева рассказала о том, что порой страдает от доброты и простодушия. Она также призналась, хочет ли еще детей, передает NUR.KZ.

У Салтанат Бакаевой, которая недавно стала многодетной мамой, спросили, хотела бы она родить дочь. Отметим, что Салтанат является мамой четверых очаровательных мальчиков.

"Все планы ведомы только Аллаху. Мы на все согласны", - отметила она.

Сторис Салтанат Бакаевой. Фото: instagram.com/saltanat_bakayeva

Подписчики отметили, что Салтанат очень добрая и простодушная. Актриса заявила, что боится обидеть кого-либо, потому зачастую ее добротой пользуются.

"Иногда люди пользуются моей простотой. Я не могу сказать: "Нет". Я и сама обижусь, если мне откажет после кто-то из близких. Но виновна я в этом сама, в психологии это, оказывается, называется "жертва", - призналась она.

Сторис Салтанат Бакаевой. Фото: instagram.com/saltanat_bakayeva

Салтанат также рассказала, что была любимицей своего отца и росла в любви. В этом и заключается ее секрет красоты и жизнелюбия.

"Папа очень баловал меня, окружал меня вниманием и добротой. В жизни девочки отец занимает важную роль. Ведь девочки, глядя на отцов, выбирают себе мужей. Как говорят: "Плохо, когда девочка растет в нужде, а мальчик слишком избалованным", - заключила она.

Сторис Салтанат Бакаевой. Фото: instagram.com/saltanat_bakayeva

Напомним, фотосессия беременной Салтанат Бакаевой вызвала споры в Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1960118-inogda-lyudi-polzuyutsya-moey-prostotoy-saltanat-bakaeva-rasskazala-o-sebe/