"Зачем так позировать?": фотосессия беременной Салтанат Бакаевой вызвала споры в Сети

Салтанат Бакаева. Фото: instagram.com/saltanat_bakayeva

Отечественная актриса и певица Салтанат Бакаева, ожидающая четвертого малыша, поделилась нежными кадрами новой фотосессии. Однако снимки пришлись по душе не всем, моралисты принялись поучать и стыдить артистку, передает NUR.KZ.

Салтанат Бакаева опубликовала фотографии в Instagram.

"Тот случай, когда все фотографии красивые и не знаешь, какую выбрать", - написала она.

Подписчики разделились на два лагеря. Фанаты восхитились фотосессией, пожелав здоровья матери и ребенку.

"Все фото очень красивые", "Такая хорошенькая", "Красавица", "Нежная какая", "Дай Бог вам легких родов", - гласят восхищенные комментарии.

А моралисты ополчились на беременную Салтанат. Они пристыдили ее за "откровенность".

"Стыдно", "Зачем это нужно?", "Позор какой, думаешь, что идет? Еще беременная", "Беременная женщина красива без слов, но тут ты прочти голая, женщина должна защищать малыша от сглаза, даже до его рождения", "Казашки не показывали голого тела, даже порой скрывали беременность", "Постыдились бы, что за воспитание?", "Ну и зачем так позировать? Стыд и срам", - написали блюстители нравственности.

Напомним, Салтанат Бакаева попала под раздачу злопыхателей из-за видео для TikTok. Ранее актриса рассекретила пол будущего малыша, вместе с мужем они ожидают четвертого сына.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1947906-zachem-tak-pozirovat-fotosessiya-beremennoy-saltanat-bakaevoy-vyzvala-spory-v-seti/