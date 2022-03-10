"Нужно избавляться": Жаркынай Ханайым об отношениях, где нет взаимопонимания

Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Казахстанская певица и актриса Жаркынай Ханайым, полюбившаяся зрителям игрой в отечественном сериале "Рауза", озвучила свое мнение по поводу отношений, которые изначально не заладились. Жаркынай считает, что без уважения и взаимопонимания не построить крепкого брака, передает NUR.KZ.

Жаркынай Ханайым вновь разоткровенничалась с подписчиками в Instagram. Одна из подписчиц попросила совета, как ей поступить, если они с парнем все время ссорятся. И у нее уже нет сил поддерживать такие отношения.

"От такого нужно избавляться, пока он еще вам только парень. Вы думаете, он сможет выдержать трудности, которые бывают в семейной жизни? Лишь бы он не говорил после: "Девушки все хорошие, откуда берутся плохие жены", - написала она.

Недавно актриса посоветовала избегать токсичных людей. Она считает, что никто не вправе унижать другого и ущемлять его права.

Сторис Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Отметим, что осенью прошлого года Жаркынай Ханайым заподозрили в разводе. После она написала пост-откровение.

Актрису также спросили, не беременна ли она. На что Жаркынай лишь мило улыбнулась.

Прозвучали вопросы и касательно творчества артистки. Так, ее спросили, будут ли у нее сольные концерты.

"Хочу расширить репертуар своих песен в этом году. Если вам они понравятся, то, конечно, концерты будут", - ответила она.

Напомним, Жаркынай Ханайым похвасталась результатами ринопластики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1960074-nuzhno-izbavlyatsya-zharkynay-hanayym-ob-otnosheniyah-gde-net-vzaimoponimaniya/