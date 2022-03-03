"Никто не имеет права унижать другого": Жаркынай Ханайым посоветовала избегать токсичных людей

Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Актриса и певица Жаркынай Ханайым посоветовала фанатам не задерживаться рядом с людьми, которые несут в их жизнь негатив. Она заявила, что никто не вправе унижать другого, передает NUR.KZ.

Актриса вновь ответила на вопросы своих подписчиков. В этот раз у Жаркынай просили совета. У нее спросили, как можно поступить с людьми, которые не ценят чужой труд и мешают работать.

"На мой взгляд, никто не имеет права унижать другого, портить ему настроение и выказывать недоверие. Никто не имеет права вам что-то запретить. Каждый рожден для своей жизни.

В этой жизни мы все верим в чудо, мечтаем. Всем нам хочется, чтобы нас оценили по достоинству, всем хочется любви. Не стоит тратить время на человека, который дарит вам только негативные эмоции. Это мои мысли", - отметила она.

Сторис Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Фанаты также поинтересовались, почему актриса в последнее время не так активна в соцсети.

"Сейчас я работаю над своими планами. Нахожусь в раздумье", - отметила она, добавив, что скоро ее фанатов ожидают новости.

Напомним, еще в прошлом году Жаркынай Ханайым заподозрили в разводе. Позже она написала пост-откровение. А недавно артистка сделала ринопластику, отметив, что всегда мечтала исправить форму носа. Она заявила, что очень довольна результатом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1959037-nikto-ne-imeet-prava-unizhat-drugogo-zharkynay-hanayym-posovetovala-izbegat-toksichnyh-lyudey/