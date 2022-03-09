"С днюшкой, Настюшка!": Элджей признался в любви Ивлеевой в день ее рождения

Настя Ивлеева и Элджей. Фото: instagram.com/sayonaraboy

Рэпер Элджей поздравил бывшую супругу с днем рождения и назвал ее женой. Фанаты надеются на их воссоединение уже давно, как только увидели их вместе на Кипре, передает NUR.KZ.

В августе прошлого года Настя Ивлеева официально подтвердила расставание с Элджеем. Брак знаменитостей продлился три года. Они расстались без громких скандалов и разделили имущество.

Однако в декабре теледива показала бывшего мужа, запечатленного в своем "Гелендвагене". А после Элджей выпустил трек о любви, подогрев слухи об их воссоединении.

8 марта телеведущей исполнился 31 год. Накануне Настя объявила об отмене празднования своего дня рождения в этом году. Но сюрприз, который ожидал Ивлееву, не сравнить ни с одним пышным торжеством. Рэпер поздравил свою экс-супругу, признавшись ей в любви и назвав женой.

"С днем рождения, жена. Люблю тебя", - подписал он фото Насти, добавив смайлик в виде розового сердечка и отметив оба ее официальных аккаунта.

Сторис Элджея. Фото: instagram.com/sayonaraboy

Публикацию Элджея Настя репостнула в своем Instagram.

Она также опубликовала серию размытых фото и оставила к ним комментарий.

"С днем рождения меня получается", - написала она.

Подписчики поздравили экс-ведущую "Орла и решки".

"С днем рождения тебя получается, королева наших сердец", "С днюшкой, Настюшка!", "Королева Интернета", "Лучшая", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1959845-s-dnyushkoy-nastyushka-eldzhey-priznalsya-v-lyubvi-ivleevoy-v-den-ee-rozhdeniya/