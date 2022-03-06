Настя Ивлеева объявила об отмене празднования дня своего рождения в этом году

Настя Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl_

Российская ведущая Настя Ивлеева опубликовала в соцсетях сообщение о том, что отменяет вечеринку в честь дня своего рождения в этом году, передает NUR.KZ.

Об этом Ивлеева написала в Stories на своей официальной странице в Instagram.

"Привет! Должна уведомить своих друзей, коллег и знакомых, приглашенных на мероприятие в честь моего дня рождения (11 марта), о том, что оно не состоится.

Нет никакого другого решения, кроме как отмены всех праздничных мероприятий", - написала блогерша.

Напомним, что ранее Настя Ивлеева высказалась о ситуации вокруг Украины. Звезда призвала Россию и Украину к компромиссу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1959002-nastya-ivleeva-obyavila-ob-otmene-prazdnovaniya-dnya-svoego-rozhdeniya-v-etom-godu/