"Соплюшки по Настюшке": Элджей выпустил трек о любви, подогрев слухи о воссоединении с Ивлеевой

Настя Ивлеева и Элджей. Фото: instagram.com/sayonaraboy

Рэпер Элджей и телеведущая Настя Ивлеева держат интригу. Экс-супруги появились вместе на ужине на Кипре, а после артист представил новый трек о любви "Умираю", который записал с музыкантом THRILL PILL, передает NUR.KZ.

Накануне Настя Ивлеева показала мужа, запечатленного в своем "Гелендвагене". А на днях экс-супругов заметили вместе на Кипре. Совместные фото знаменитости опубликовали на своих страничках.

"Кого только не встретишь не в России", - подписала фото Настя (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Интерес к развитию отношений бывших супругов подогрел и новый трек Элджея. Его песня под названием "Умираю" - это лирическая композиция о страдании одинокого мужчины, который не может забыть свою возлюбленную.

Подписчики решили, что Элджей скучает по Ивлеевой. А строки, написанные в песне, адресованы именно ей.

"Леха, как хорошо развод на тебя влияет, давай больше!", "Леха, это реально классно", "Опять отсылки к Насте?", "Я не понимаю, что происходит?", "Неожиданный фит", "Вернись ты уже! Глянь, как кроет пацана!", "Эх, Настюшка - опасность", "Не можешь ее забыть?", "Соплюшки по Настюшке", "Ой, любить и расходиться, ну на**я? Живите счастливо", "Детский сад, хочешь - будь", - написали они.

Однако некоторые посчитали, что им не стоит снова быть вместе.

"Лешка, да какая она детка, она тетка для тебя", "Даже не думай скучать", "Господи, а другие темы есть?" - отметили комментаторы.

Напомним, этим летом Настя Ивлеева официально подтвердила расставание с Элджеем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1945204-soplyushki-po-nastyushke-eldzhey-vypustil-trek-o-lyubvi-podogrev-sluhi-o-vossoedinenii-s-ivleevoy/