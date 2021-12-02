"Упустил такую женщину": Ивлеева заинтриговала фанатов, показав фото бывшего мужа

Настя Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl_

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева продолжает удивлять публику, примеряя новые образы. На этот раз экс-ведущая "Орла и решки" показала свою версию сексуальной Мэрилин Монро. Поклонники отметили, что после развода она стала еще эффектнее. А недавно в соцсети теледива показала фото бывшего мужа, заинтриговав подписчиков, передает NUR.KZ.

Еще недавно Настя Ивлеева была жгучей брюнеткой. В таком неожиданном образе она снялась в объятиях Егора Крида. А теперь Ивлеева снова предпочла блонд и похвасталась аппетитными формами в новом выпуске своего авторского шоу "Королевские кобры".

Поклонники отметили, что образ несравненной блондинки Мэрилин Монро очень к лицу Насте.

"Она просто спустилась с небес, этот наряд, эта прическа, фигура, невероятный face, лучшая", "Ох, Алексей, Алексей, упустил такую женщину", "Он уже сказал, что ему обидно", "Немыслимо красивая", "Отпад", "Монро, версия 2021", "Прикольно", "Сногсшибательный образ!", "Вау, ты такая прям красотка, это просто зачет", - написали они.

Однако некоторым не понравился новый образ Ивлеевой. Они посчитали перевоплощение теледивы неудачным.

"Не очень такой образ", "Тебе черный цвет волос лучше", "Как жаль, что той офигенской, веселой, легкой Насти больше нет", "Настя, в очередной раз ты демонстрируешь свои некрасивые бедра!", "Если бы Монро была трансом", "Ляжки отъела", "Все больше похожа на транса", "Монро, ты ли это?" - отметили комментаторы.

Этим летом Настя Ивлеева подтвердила расставание с супругом - рэпером Элджеем, настоящее имя которого Алексей Узенюк. Артисты расстались не самыми лучшими друзьями.

Как отмечает "Комсомольская правда", недавно в сторис Насти появилось фото бывшего мужа, что очень заинтриговало ее фолловеров. Элджей был запечатлен в салоне "Гелендвагена", оставшегося Ивлеевой после развода.

"Йоу", - лаконично подписала снимок телеведущая.

Фанаты предположили, что бывшие супруги решили сохранить дружбу. А некоторые понадеялись на их примирение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1944940-upustil-takuyu-zhenschinu-ivleeva-zaintrigovala-fanatov-pokazav-foto-byvshego-muzha/