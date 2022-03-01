"Вам хочется видеть меня нищей и недолюбленной": Волочкова ответила на критику в Сети

Анастасия Волочкова. Фото : instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова ответила раскритиковавшим ее за внешний вид при посещении храма. Артистка считает, что многие не могут простить ей успеха, передает NUR.KZ.

Недавно балерина удивила своих фанатов необычным образом. Она также рассказала, что вместе с новым возлюбленным Дмитрием посетила Ново-Иерусалимский монастырь в Московской области. Однако некоторые раскритиковали артистку за внешний вид при посещении храма.

"Дорогие мои. Многие пишут о том, что в джинсах в храм не ходят?! Да вы в своем уме, добрые безгрешные люди?! Да в чем я ехала с любимым человеком, да в том в храм и зашла! Как вам не стыдно, пишущие это днище?! Важно не то, в чем пришел человек помолиться, а с тем, что у него в душе...

Многие бы сейчас хотели оказаться на моем месте у подножия того монастыря, у которого я молилась.. За всех вас. В Греции даже в шортах без платочков всех пускают. Это же все формальности! Не формальность - вера! Даже злопыхатели бессовестные.

Я в этом монастыре не впервые. И знала, что мне и на колокольню посчастливится подняться. А вы меня там на шпильках хотели увидеть? Или в вечернем платье? Опомнитесь, люди! В чем была, в том и пришла. Я помолиться о вас пришла. Вы и за это меня хотите осудить?" - разгневалась Анастасия (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Балерина также заявила, что очень любит жизнь, а злопыхатели всего-навсего не могут простить ей успеха.

Я вас прощаю. В джинсах... А вы вообще пришли помолиться? Я вам так скажу: "Прости, Господи, этих нищих духом, ибо не ведают, что творят".

То вы меня осуждаете за то, что я в "Майбахе", то за то, что я живу в роскошном доме, который я выстрадала жизнью и трудом, то за мое величие. То вам хочется видеть меня нищей и недолюбленной. Не дождетесь! Я люблю жизнь!

Главное, чего не смогут мне простить - это моего успеха во всем. Но про джинсы в храме, молясь о вас, это перебор, дорогие мои. Прости вас, Господь", - написала она.

Ранее Волочкову возмутило обсуждение ее любовников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1958586-vam-hochetsya-videt-menya-nischey-i-nedolyublennoy-volochkova-otvetila-na-kritiku-v-seti/