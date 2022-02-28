"Гуляй, шальная императрица!": Волочкова смутила фанатов неожиданным образом

Анастасия Волочкова. Фото : instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась креативной фотосессией и удивила подписчиков. Одни выразили ей свое восхищение, другие раскритиковали и посчитали такой образ неуместным, передает NUR.KZ.

Новые фотографии Волочкова разместила в Instagram.

"Образы, создаваемые моим другом Леночкой Галицыной, всегда интересны и неожиданны. Я всегда за эксперимент. Как вам такие фото?" - спросила она своих подписчиков (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Пользователи Сети отметили, что балерина умеет удивлять.

"Что курит эта женщина?", "Лифчик торчит, нога в туфлю не влезла", "Белая Королева! Здорово!", "Может, как другие звезды шоу немного в тишине посидите?", "А она точно вам подруга?", "Ну хоть на женщину здесь похожа, не на гвардейца", "Угомонитесь уже", "Гуляй, шальная императрица!", "Одежды слишком много", "Такое творится, а она как ни в чем не бывало", - написали они.

Чуть позже Анастасия разместила другие фото. Вместе со своим новым возлюбленным она посетила монастырь в Московской области и помолилась.

"Сегодня мы с Димой посетили Ново-Иерусалимский монастырь под Истрой. В ответ на недавнее приглашение Димы в "Оптину Пустынь" я решила показать ему и одно из моих любимых святых мест.

К сожалению, в сегодняшней сложнейшей ситуации мы ничем не можем помочь, кроме наших молитв о мире, добре и благоразумии. Показушные рыдания и отказ от работы, творчества, угрюмое сидение дома точно не могут быть подмогой.

Я всех призываю к тому, чтобы быть добрее друг к другу, прощать проступки и ошибки, не допускать в душу злобу и агрессию. Только доброта может спасти от любых разногласий и недопониманий.

Мы все сопереживаем и сострадаем происходящему и людям. И делаем это от чистого сердца. Полистайте фото этого святого места. В нем такая благодать!"- написала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1958337-gulyay-shalnaya-imperatritsa-volochkova-smutila-fanatov-neozhidannym-obrazom/