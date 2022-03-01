"Главное - будь здоров": Кристина Асмус поделилась фотографией бывшего мужа с дочерью

Гарик Харламов с дочерью. Фото: instagram.com/asmuskristina

Российская актриса и телеведущая Кристина Асмус опубликовала в Сети фото бывшего мужа с дочерью, пожелав ему здоровья. Резидент Comedy Club Гарик Харламов недавно тяжело переболел гриппом, передает NUR.KZ.

Не так давно Кристина Асмус запечатлелась в объятиях полуголого мужчины. Тогда некоторые предположили, что снимок был сделан назло бывшему мужу.

Теперь же актриса опубликовала фото Гарика Харламова с маленькой дочерью.

"Главное - будь здоров", - подписала она теплое фото, отключив комментарии к посту.

Отметим, что Харламов в середине январе был госпитализирован с высокой температурой.

А накануне Асмус поделилась своей детской фотографией.

"Через полтора месяца мне будет 34 года. Я всегда хотела быть старше своих лет. В 15, в 18, в 25 и в 33. Вот уже месяцев семь я говорю, что мне 34, а не 33.

А сейчас я лежу на кровати, не сплю, реву и хочу обратно в свое детство. Хочу срывать яблоки с деревьев и в "казаки-разбойники" во дворе. Господи, пусть у наших детей будет беззаботное детство. Господи, пусть оно будет", - написала актриса.

Напомним, в июне 2020 года Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе. В конце октября того же года мировой суд официально расторг их брак. О причинах распада звездной пары рассказала подруга Кристины. Семилетие дочери Гарик и Кристина отметили вместе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1958542-glavnoe-bud-zdorov-kristina-asmus-podelilas-fotografiey-byvshego-muzha-s-docheryu/