Гарик Харламов госпитализирован с высокой температурой

Гарик Харламов. Фото: instagram.com/garikkharlamov

Российский юморист Гарик Харламов попал в больницу с высокой температурой. Однако, несмотря на плохое самочувствие, он продолжает шутить.

Шоумен опубликовал на своей странице в Instagram фотографию из больницы.

"Ни разу не было у меня тут поста с температурой 39,6. Это первый", – написал юморист, не уточнив свой диагноз.

По словам Харламова, при высокой температуре у него не возникает никакой идеи, кроме как "выложить" снимок из палаты.

"Зачем я это сделал? 39,6. В 40 уже не выложишь. Хотя мне 40. И я выложил. Так, все, бред пошел. Не болейте", – добавил он.

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева пожелала скорейшего выздоровления юмористу в комментариях под его постом.

"Поправляйтесь скорее! Чего это вы…" - написала она.

Ранее Гарик Харламов поддержал Ларису Гузееву, которая недавно попала в больницу из-за внезапного ухудшения состояния. Харламов пожелал актрисе скорейшего выздоровления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1950565-garik-harlamov-gospitalizirovan-s-vysokoy-temperaturoy/